伊朗反对派人士礼萨·巴列维在德国法兰克福获得自由奖。据警方消息，约1.8万人参加了支持他的集会，德国之声报道。该媒体指出，数千名参与者中大多数是伊朗裔人士。

圣保罗教堂举行仪式

颁奖仪式在历史悠久的圣保罗教堂举行。1848年至1849年，德国首个经选举产生的议会——法兰克福国民议会曾在此开会。与德国自由民主党有关联的弗里德里希·瑙曼基金会向巴列维颁发了该奖项。

礼萨·巴列维是伊朗末代沙阿穆罕默德·礼萨·巴列维之子，后者在1979年革命期间被推翻后流亡海外。巴列维在演讲中表示，伊朗并非在等待别人教它民主，而是没有机会实践民主。他还表示，自己只是暂时接受该奖项——直到伊朗由民主选举产生的政府上台为止。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

批评与抵制

演讲期间，部分在场人士高呼支持沙阿和伊朗的口号。巴列维此前曾表示，若该国发生民主变革，他愿意领导过渡政府，但无意恢复其王朝的君主制。他说，这一问题应由未来的全民公投决定。

与此同时，一些伊朗反对派代表批评颁发该奖项。据黑森州德伊协会发言人萨哈尔·萨奈称，约200名伊朗囚犯签署了一封抗议信，称巴列维是过去独裁统治的象征。法兰克福的社会民主党和绿党地方组织抵制了该活动，称他不能被视为伊朗人民的合法代表。

关注我们在