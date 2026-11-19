在泰国曼谷，伊朗门将阿利雷扎·贝兰万德被亚洲足球联合会评为年度最佳足球运动员。据Channel NewsAsia报道，这名34岁的门将成为自该奖项于1994年设立以来首位获此殊荣的守门员。

伊朗第五位获奖者

贝兰万德成为第五位被评为亚洲最佳足球运动员的伊朗代表。此前，霍达达德·阿齐齐、阿里·代伊、迈赫迪·马达维基亚和阿里·卡里米曾获得该奖项。

这名门将因代表拖拉机俱乐部和伊朗国家队的表现而获奖。他领先于另外两名来自沙特阿拉伯的提名人——费拉斯·布赖坎和萨利姆·达瓦萨里。贝兰万德还因在世界杯上的表现受到表彰，伊朗国家队在该届赛事中险些晋级淘汰赛。

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典礼的其他奖项

来自朝鲜的金京永当选亚洲年度最佳女足球员。她因效力内戈戈扬队的表现而获奖，该队赢得了亚洲女子冠军联赛冠军。她成为第二位获得这一奖项的朝鲜女足球员。

戈·黑田被评为年度最佳男子教练，他率领日本俱乐部町田泽维亚闯入精英亚洲冠军联赛决赛。在决赛中，球队负于由马蒂亚斯·雅伊斯勒执教的沙特阿拉伯阿赫利队。伊朗人马尔齐耶·贾法里凭借在巴姆哈通的执教工作连续第二次获得年度最佳女教练奖，而韩国的李刚仁和澳大利亚的凯特琳·福德当选年度国际足球运动员。

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