伊朗德黑兰革命法院判处导演贾法尔·帕纳希五年零一个月监禁。法院还裁定没收其护照，并在两年内禁止其出境和使用社交媒体，《综艺》报道。

戛纳电影节的反应

戛纳电影节谴责了对帕纳希的司法追诉，并呼吁取消相关限制。电影节表示，这些限制妨碍该导演旅行、工作和自由表达。电影节还呼吁国际社会、艺术家、电影节和文化机构共同努力，防止该导演被监禁。

戛纳方面表示，帕纳希的案件不仅关乎一名电影人，也关乎艺术家免于对监禁恐惧而思考、创作和表达的权利。电影节强调，艺术家不应因其作品、思想或自我表达而被监禁。

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此前案件与奖项

根据2025年的另一项裁决，帕纳希此前已被判处一年监禁，并被禁止离开伊朗两年。另一起与其电影创作活动有关的司法案件仍在审理中。

这名导演曾多次遭到伊朗当局的迫害。2010年，他被禁止拍摄电影、与媒体交谈以及离开该国，但他仍秘密继续工作。2022年，帕纳希再次被捕，约七个月后获释。

2025年，帕纳希凭借电影《这只是一次意外》获得戛纳电影节金棕榈奖。该片的灵感来自他在监狱中的经历。2026年3月，这名导演在海外旅行后返回伊朗，其中包括前往美国，在那里介绍了这部影片。

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