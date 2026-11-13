爱尔兰数据保护委员会对约会应用Tinder的所有者Match Group处以1100万欧元罚款。监管机构表示，该服务未能应用户要求向其提供完整的个人数据副本，Politico报道。

数据访问工具存在缺陷

审查涉及Tinder的Download My Data工具，用户可借此下载关于自己的信息。爱尔兰监管机构于2020年1月启动了对该工具是否符合欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）的调查。

委员会的结论显示，该工具未提供用户的全部个人数据：某些类别的信息被遗漏，或用户获得的只是摘要而非完整数据。监管机构指出，这不符合个人访问公司所保存个人数据的权利。

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公司将对决定提出上诉

除罚款外，Match Group还收到正式警告，并被要求在三个月内使其数据处理符合GDPR。爱尔兰数据保护委员会副专员格雷厄姆·多伊尔指出，自动化访问工具可能很有用，但必须透明地向人们展示其获得的具体数据。

Match Group的一名代表表示，公司将对该决定提出上诉。该公司还称，Tinder在调查期间一直与监管机构合作，并支持为用户建立的隐私保护机制。

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