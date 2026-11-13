在爱尔兰，一个包含1.2万册图书的藏书将从都柏林司法部移交至国家档案馆。这些图书在不同时期被认定为不雅或淫秽出版物。档案馆还将接收出版物审查委员会的登记册、会议记录和笔记，其中记录了禁令的依据。

这些书籍和期刊存放在位于圣斯蒂芬绿地的司法部办公场所，公众无法进入。《卫报》报道称，作为废除爱尔兰审查法的一部分，该藏书计划在圣诞节后移交。

1926年至1996年的出版物

该藏书涵盖1926年至1996年间被禁的出版物，包括通俗小说、经典文学和学术著作。审查限制适用于当局认为含有性不道德暗示的作品，以及提及计划生育、避孕或暴力的作品。

被禁书籍包括奥斯卡·王尔德的《道林·格雷的画像》、布伦丹·贝汉的 Borstal Boy、大卫·赫伯特·劳伦斯的 Lady Chatterley’s Lover，以及埃德娜·奥布莱恩的 The Country Girls。国家档案馆馆长奥莱思·麦克布赖德表示，审查人员不仅关注内容，也关注封面上的图像。她以 The Country Girls 的封面为例称，封面上可以看到女性身体的轮廓。

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审查委员会文件

来自公民和相关团体的登记册、笔记和信件已移交国家档案馆进行保存。此后计划向公众开放。麦克布赖德指出，这些文件解释了作出禁令决定的原因，并反映了审查人员的做法。

该藏书中的许多图书都是初版，因年代久远而处于脆弱状态，因此不会向访客提供原书直接阅读。这些出版物将被保存、编目并存放在国家档案馆。

1926年，爱尔兰自由邦在获得独立后成立了“有害文学”委员会。该委员会的建议促成了出版物审查委员会和上诉委员会的设立。审查人员审查由公民、海关和税务部门工作人员寄送的材料，以及通过 Times Book Club 订阅获得的书籍。

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