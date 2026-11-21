11月21日，爱尔兰橄榄球队在都柏林的阿维瓦体育场举行的Nations Championship比赛中以20:17战胜南非队。与此同时，作为现任世界冠军的南非队获得了失利奖励积分，并锁定了该赛事决赛席位。

爱尔兰在上半场占据优势

据Channel NewsAsia报道并援引路透社消息，爱尔兰队在上半场占据主导，并在中场休息时以17:10领先。罗布·巴拉库恩完成两次达阵，罗南·凯莱赫也取得一次达阵。

南非队主教练拉西·埃拉斯穆斯在酒店观看了比赛，当时他正在执行六场禁赛中的第一场。

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马克思的达阵未能改变结果

下半场，萨姆·普伦德加斯特罚球得分，将爱尔兰队的领先优势扩大到10分。第60分钟前，马尔科姆·马克思的达阵将南非队的落后差距缩小至3分，但该队未能突破爱尔兰队的防守。

这场失利是南非队连续第二场失利。爱尔兰队已无法在北半球球队积分榜上追上英格兰队，但已确保跻身前三，并将参加11月27日至29日在特威肯纳姆体育场举行的决赛周末的一场焦点比赛。

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