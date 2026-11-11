爱尔兰因海底电缆威胁扩大海军权限——半岛电视台

在对海底电缆安全的担忧背景下，爱尔兰扩大了其海军的权限，允许其登船并检查可疑船只。约75%的跨大西洋电缆穿过或靠近爱尔兰水域，连接北美和欧洲，半岛电视台报道。

电缆与俄罗斯船只

爱尔兰是美国科技企业的重要枢纽，其中包括谷歌、微软和Meta，并且拥有越来越多的数据中心。近年来，俄罗斯船只在海底基础设施附近的活动加剧了人们的担忧，即电缆可能成为干扰目标。

2024年11月，俄罗斯船只“扬塔尔”号在爱尔兰海的海底基础设施附近被追踪。该船官方被称为一艘海洋学研究船。爱尔兰海军将其护送至该国专属经济区之外。两个月后，英国国防部表示，该船曾在英国水域关键海底基础设施上方停留。

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有限的防御能力

爱尔兰是一个军事中立国家，且不是北约成员国。根据该报道，该国的国防开支占GDP的比例在欧盟中最低，其海军没有潜艇。参议员汤姆·克洛南表示，中立不应妨碍加强国家的防御能力。

国防部长海伦·麦肯蒂3月表示，防范爱尔兰水域的新威胁是一项优先事项，其中包括与所谓俄罗斯影子舰队有关联的船只带来的威胁。这些是老旧、通常未投保的油轮，被用于运输俄罗斯石油以规避西方制裁。俄罗斯这个侵略国否认“影子舰队”一词，称其为政治捏造。

爱尔兰前驻美国大使丹尼尔·马尔霍尔强调，保护电缆需要国际合作，因为对西方经济至关重要的数字基础设施有很大一部分经过爱尔兰水域。

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