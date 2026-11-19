爱尔兰橄榄球队将在11月21日于都柏林举行的Nations Championship对阵南非的比赛中，安排丹·希恩出任8号位。希恩通常司职钩球员，但这次他还将担任球队队长。天空体育新闻报道了爱尔兰队的阵容。

爱尔兰阵容被迫调整

由于伤病，爱尔兰无法依靠三名后排球员——凯伦·多里斯、杰克·科南和肖恩·詹森。这将只是希恩职业生涯中第二次出任8号位。他首次踢该位置是在上个月于英杰华体育场举行的URC比赛中，代表伦斯特对阵明斯特。

全卫雨果·基南、中锋罗比·亨肖以及将担任第二排的乔·麦卡锡重返爱尔兰首发阵容。周三，针对萨姆·普伦德加斯特的hip-drop抱摔提出的上诉被驳回后，他将出任飞卫。贾米森·吉布森-帕克将保留其司职的传锋位置，克雷格·凯西则仍将担任替补。

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南非召回埃本·埃泽贝特

南非队在巴黎不敌法国后，对首发阵容作出五处调整。球队召回了经验丰富的第二排埃本·埃泽贝特；他与鲁安·诺特耶搭档，有望代表国家队完成第148场比赛——这将是“跳羚队”的纪录。

卡梅伦·哈内科姆将出任8号位，因为贾斯珀·维塞在对阵法国的比赛中吃到红牌后，正在执行四场禁赛。奥克斯·恩切、马尔科姆·马克斯和威尔科·劳也进入首发阵容。球队后卫线保持不变：萨沙·范伯格-姆戈梅祖卢和莫内·范登贝格将分别担任飞卫和传锋。

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