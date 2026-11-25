爱尔兰橄榄球队主教练安迪·法雷尔对阵澳大利亚队的首发阵容作出两处调整。周五在特威克纳姆体育场举行的比赛将决定Nations Championship的第五名和第六名归属，Channel NewsAsia报道。

首发阵容调整

阿尔斯特队球员雅各布·斯托克代尔和尼克·蒂莫尼进入首发阵容。这将是斯托克代尔在本次国际比赛窗口期的首场比赛：他将取代未进入比赛名单的麦克·汉森出任边锋。

蒂莫尼将担任八码锋。丹·希恩在受伤的凯兰·多里斯缺阵期间担任球队队长，并在对阵南非的比赛中出任这一位置，他已被禁赛。

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蒂莫尼本月早些时候在对阵阿根廷和斐济的比赛中首发，在对阵南非的比赛中则替补登场。塔德·贝恩将再次担任爱尔兰队对阵澳大利亚队比赛的队长。

爱尔兰队阵容

首发阵容还包括雨果·基南、罗伯特·巴拉库恩、罗比·亨肖、斯图尔特·麦克洛斯基、萨姆·普伦德加斯特、贾米森·吉布森-帕克、乔什·范德弗利尔、瑞安·贝尔德、乔·麦卡锡、塔德·弗隆、罗南·凯莱赫和安德鲁·波特。

詹姆斯·麦克纳布尼和内森·多克进入替补席。麦克纳布尼因在对阵斐济的比赛中遭遇脑震荡而缺席上一场比赛。替补球员还包括汤姆·斯图尔特、汤姆·奥图尔和托马斯·克拉克森——这三名第一排球员在队内被称为“Tom Squad”。

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