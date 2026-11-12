爱尔兰橄榄球队为周六对阵斐济队的Nations Championship比赛对阵容作出七处调整。阿尔斯特前锋詹姆斯·麦克纳布尼可能在替补席上迎来国家队首秀，BBC Sport报道。

因伤作出的调整

由于凯兰·多里斯、杰克·科南和肖恩·扬森受伤，主教练安迪·法雷尔将尼克·蒂莫尼调至八号位。麦克·汉森将担任全卫，取代在对阵美洲狮队的比赛中完成尝试帽子戏法后未入选名单的雨果·基南。

后卫线包括杰米·奥斯本、本迪·阿基、汤米·奥布莱恩和贾米森·吉布森-帕克。罗布·巴拉昆和萨姆·普伦德加斯特保住了在阵容中的位置。

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伯恩首次担任队长

由于丹·希汉因脑震荡无法出场，罗南·凯莱赫将以钩球员身份首发。詹姆斯·瑞安将与塔德·伯恩搭档第二排，后者将首次担任爱尔兰队队长。乔·麦卡锡未能入选阵容。

前World Rugby年度最佳球员乔什·范德弗利尔回到开放侧侧翼位置。除麦克纳布尼外，替补名单中还有汤姆·斯图尔特、汤姆·奥图尔、萨姆·伊洛、达拉·默里、克雷格·凯西、基兰·弗劳利和斯图尔特·麦克洛斯基。

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