爱尔兰橄榄球运动员萨姆·普伦德加斯特将能够参加周六对阵南非的Nations Championship比赛。纪律委员会驳回了针对这名23岁传接球后卫涉嫌危险动作的纪律申诉，Channel NewsAsia报道。

委员会决定

普伦德加斯特成为首位根据世界橄榄球新规被移交纪律审查的球员。该案涉及他在上周六都柏林比赛上半场对佩切利·亚托疑似使用hip-drop抱摔。

爱尔兰队当时以43:15获胜。亚托在该事件中受伤，并在达阵得分后不久离场。普伦德加斯特在比赛中未受处罚，但随后被移交纪律审查。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

各方立场

委员会表示，听取了普伦德加斯特的详细证词，以及爱尔兰橄榄球法律代表德里克·赫加蒂和爱尔兰队主教练安迪·法雷尔的立场。委员会成员一致认为，该球员证明了驳回纪律申诉的必要性。

该事件也引发了南非队教练拉西·埃拉斯穆斯的反应。他认为普伦德加斯特会因形式上的理由免于处罚。埃拉斯穆斯在上周五球队负于法国后发表的有关裁判执法的评论，导致他被世界橄榄球禁赛六场。

关注我们在