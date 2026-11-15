Isamaa提议将议员基本工资下调10%——ERR News

在爱沙尼亚，Isamaa党提议在将于2027年3月选出的下一届议会中，将国会议员的基本工资下调约10%。该倡议还 предусматривает转向更为渐进的议员工资上涨机制。

Isamaa的提议

据ERR News报道，Isamaa党主席乌尔马斯·雷因萨卢表示，近年来，根据节约政策，其他高级官员的工资增长较为克制，但议会并不适用这一做法。他表示，下调基本工资应恢复议员工资与其他高级官员工资之间此前的比例。

自2026年4月1日起，一名国会议员的月薪为6655.81欧元。雷因萨卢称，拟议的改革将在四年内节省约1000万欧元。他还指出，Isamaa尚未与其他政治力量讨论该倡议。

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改革党立场

改革党议会党团主席翁内·皮拉克表示，政府已经在准备修改有关高级官员薪酬的法律。她表示，该党讨论了放缓议员工资增长的可能性，与部长工资增长一样，但具体指标仍有待确定。

皮拉克认为，应在一项政府法案的框架内作出决定。她不排除，如果Isamaa法案与政府倡议的条款在内容上相似，两者可能会合并。

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