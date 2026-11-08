西班牙农业部要求农民将所生产橄榄油的12%留作储存，直至2027年9月底。这一决定是在预计橄榄将迎来大丰收的背景下作出的：该国本季橄榄油产量可能增长23%，达到160万吨。据《财富》报道，这将是历史上第四大收成。

18.8万吨不进入市场

农民必须将部分橄榄油储存在自家农场或第三方仓储设施中。农业部旨在暂时不让18.8万吨橄榄油进入市场。该部门表示，这项措施旨在确保农民的盈利能力、保护买家的利益，并为市场增添稳定性。

本轮收获季始于9月。据该刊物报道，春季有利的天气可能会抵消过去几年干旱和高温造成的影响，当时橄榄产量一直较低。欧盟允许限制橄榄油供应，前提是不会导致市场过度扭曲。

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价格已经下跌

对供应增加的预期已经影响了产品价格。上个周末，安达卢西亚橄榄油压榨厂的平均价格为每公斤2.93欧元，比约两个月前低约15%。

行业代表批评了支撑价格的尝试，强调橄榄油市场是全球性的，而该命令只涉及西班牙生产商。Expana高级分析师凯尔·霍兰德也指出，橄榄油在储存期间会变质，数月后可能不再符合特级初榨类别。按他的说法，大型买家已经拥有大量库存，因此储存部分产量可能不会立即影响价格。

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