西班牙青年和儿童部已要求检察机关调查TikTok上的儿童性虐待材料。该部门还表示，如果认为合适，不排除暂停该平台在该国运营的可能性，阿纳多卢通讯社报道。

这一请求是在西班牙非营利组织Maldita.es开展调查后提出的。在35天内，研究人员记录了1182条包含儿童性虐待材料的公开帖文，这些帖文共获得4800万次观看。据该组织称，TikTok的搜索和推荐功能有助于找到此类内容。

Maldita.es调查结果

研究人员表示，一些卖家使用表情符号或像素化处理隐藏露骨图像的部分内容，并付费提供完整视频。Maldita.es称，其他账户则公开展示此类图像，包括将其用作个人资料照片。调查还记录到不含露骨内容的儿童照片，这些照片将用户引导至用于购买、出售或交换此类材料的频道。

该组织通过平台内部举报系统向TikTok举报了50个视频的样本。根据其数据，该公司删除了5个视频，并在西班牙屏蔽了另外13个。在研究人员认定发布过露骨材料的231个账户中，截至10月15日，即研究最后一天，仍有136个处于活跃状态。

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被发现的视频中，最受欢迎的一条在西班牙被屏蔽前获得了超过400万次观看。发布该视频的账户在Maldita.es公布调查结果时仍处于活跃状态。研究人员还发现了超过7700个西班牙语账户，其用户声称拥有此类材料、索要此类材料或提出传播此类材料。

该部和TikTok的行动

该调查还涵盖了17个国家中涉及未成年人的91场直播。Maldita.es表示，观众向儿童提供金钱，以换取他们满足请求，其中包括带有性性质的请求。该组织指出，TikTok虚拟礼物可在直播期间进行付款，而平台本身从这些交易中获利。

青年和儿童部长西拉·雷戈要求与TikTok驻西班牙代表紧急会面，以便他们说明公司已采取哪些儿童保护措施，以及将立即采取什么行动。Maldita.es已将收集到的证据移交给西班牙网络犯罪检察官。据该组织称，TikTok要求提供更多信息，但在调查发表前，尚未回答有关儿童保护及调查结果的问题。

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