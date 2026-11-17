西班牙政府及另外20个国家承诺，到2030年将本国肥胖患病率降低5%。该承诺是在与世界卫生组织和联合国儿童基金会共同发起的全球抗击肥胖行动呼吁框架下通过的，Health Policy Watch报道。

三个行动方向

世界卫生组织总干事谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯表示，目前有超过10亿人患有肥胖症。据他称，患有肥胖症的学龄儿童人数已经超过体重不足儿童的人数。

该战略 предусматривает三个层面的行动：面向全体人口的预防措施、针对高风险人群的早期干预，以及为肥胖症患者提供无污名化的有效治疗服务。预防措施包括对含糖饮料征税、清晰的食品标签、限制面向儿童的不健康食品广告，以及在学校提供健康膳食。

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西班牙的计划

西班牙卫生部长莫妮卡·加西亚·戈麦斯表示，各国拥有采取有效行动的证据、工具和机会。她说，西班牙已让18名部长参与实施一项减少儿童肥胖的国家计划。

世界卫生组织将肥胖定义为一种营养不良形式和一种慢性复杂疾病，它会增加心血管疾病、糖尿病和某些癌症的风险。自1990年以来，其在成年人中的患病率已增加一倍以上，在青少年中则增长了四倍。2025年，肥胖成为5至19岁儿童和青少年中最常见的营养不良形式。

除西班牙外，巴林、巴巴多斯、博茨瓦纳、巴西、文莱达鲁萨兰国、埃及、斯威士兰、爱尔兰、约旦、马来西亚、毛里求斯、墨西哥、巴拿马、菲律宾、葡萄牙、塞舌尔、斯洛文尼亚、南非、泰国和乌拉圭也加入了这一呼吁。这些国家参与了世界卫生组织《加速终止肥胖计划》，该计划于2022年由世界卫生大会通过。

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