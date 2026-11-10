西班牙空天军Paznic战术航空分队的两架NH90直升机首次在罗马尼亚执行国际北约任务期间紧急起飞。它们从米哈伊尔·科格尔尼恰努空军基地起飞，以回应有关不明无人机的报告。

据AeroTime报道，这些无人机在直升机需要与其接触之前便消失了。两架NH90随后均返回基地。西班牙国防总参谋部称，此次出动是首次由部署在国际北约任务中的西班牙直升机参与的作战紧急起飞。

用于反无人机作战的直升机

Paznic分队于2026年7月31日开始轮换部署，参与北约加强版罗马尼亚领空巡逻任务。西班牙特遣队由7架F/A-18M“大黄蜂”战斗机、1架A400M加油机、3架NH90直升机和约200名军人组成。部署计划持续至2026年11月底。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

北约此前指出，NH90将在轮换部署的最后阶段加入，专门执行反无人机任务。阿尔韦托·B·卡尔沃·洛佩斯中校表示，直升机并不取代F-18，而是对其形成补充。他说，战斗机在速度、航程和传感器运用方面具有优势，而直升机对低空、低速飞行或以非传统方式行动的目标更具灵活性。

此前战斗机紧急起飞

截至11月6日，Paznic分队已执行37次紧急起飞任务。8月16日，一架西班牙F/A-18击落了一架从摩尔多瓦方向进入罗马尼亚领空的无人机。7月24日，一架罗马尼亚F-16首次击落了一架侵入该国领空的无人机。

8月20日，在另一起事件中，一架罗马尼亚F-16向一架漂浮在黑海一座天然气平台附近的海上无人机发射了机炮。NH90的参与是北约向一体化防空和导弹防御转型的一部分，该体系结合了战斗机巡逻、地面防空和反无人机能力。

关注我们在