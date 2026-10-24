在台湾，中国可能加大对被北京称为“顽固台独分子”的政治人物亲属的施压，以影响即将举行的地方选举。美国战争研究所与美国企业研究所联合编写的最新报告称，《台北时报》报道。

针对政治人物父亲公司的制裁

分析人士注意到，针对VWAY公司的制裁。该公司属于沈土城，他是民主进步党立法委员、台北市长候选人沈伯洋的父亲。中国国务院台湾事务办公室于上周三宣布了这些限制措施。

制裁禁止VWAY与中国境内的组织、企业和个人进行贸易。ISW认为，北京可能正将目标对准亲属，以迫使政治人物本人停止中国当局认定为推动台湾独立的活动。

沈伯洋于2024年10月被列入一份约有十几人的名单，中国称这些人为“顽固分裂分子”。根据北京在2024年就其反分裂国家法作出的法律解释，这些人可能面临严厉惩罚，包括死刑。

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其他被提及的案例

该报告的作者还列举了其他他们称为胁迫性措施的案例。月初，联华电子公司创始人曹兴诚的兄弟被拒绝进入中国。内政部长刘世芳的侄子于4月失去了在中国的工作。

报告还单独提到，一名女子在加利福尼亚州被捕，她涉嫌代表中国跟踪总统赖清德的儿子。赖、沈和刘都是民主进步党成员。ISW评估认为，该党将台湾和中国视为不同的国家。

ISW推测，北京可能在11月28日地方选举前加大对沈伯洋的胁迫性措施。根据Taipei Trust in Democracy Association的数据，上个月，沈伯洋落后国民党籍台北市长蒋万安1.2个百分点，而该组织最新民调显示，他领先17个百分点。

中国国务院台湾事务办公室以及与中国军方有关联的Jun Zhengping账号，也批评电视主持人蔡康永参加沈伯洋的竞选活动。分析人士指出，即使沈伯洋不退出选举，公开迫害也可能使台湾公众人物不愿与他合作或支持他的观点。

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