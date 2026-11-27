意大利国家橄榄球队在英国伦敦举行的首届Nations Championship第11名争夺战中以23:21击败斐济。比赛结束前13分钟，司职全卫的Tommaso Allan罚球命中，成为决定胜负的关键。Channel NewsAsia报道。

意大利的首场胜利

意大利开局迅速以17:0领先，在比赛第一节完成两次达阵。两次达阵分别由中锋Federico Mori和钩球员Giacomo Nicotera完成。这是意大利队在本届赛事中的首场胜利：此前他们在小组赛阶段的六场比赛全部告负。

一周前，斐济曾在乌迪内以21:16击败意大利。在第11名争夺战中获胜，对由Gonzalo Quesada执教的球队而言是一种宽慰，该队在整个赛事期间遭遇了一系列伤病。

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斐济的反击

斐济队凭借争夺球权时的速度以及身体对抗中的优势夺回主动权。全卫Ponipati Loganimasi、边锋Peniasi Dakuwaqa和八号位Kitione Salawa为球队完成达阵。此后，斐济以21:20反超。

不过，球队在争球中犯规，随后Allan罚球命中，帮助意大利重新取得领先。比赛末段，意大利队顶住了对手的进攻，守住了胜果。斐济队长Isoa Nasilasila表示，他的球队将场地优势让给了对手，也未能把握自己的机会。

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