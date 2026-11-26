意大利众议院最终批准了一项教育法令，将每个班级中外国学生的比例限制在30%以内。该文件还禁止蒙面者进入学校，据阿纳多卢通讯社报道。

众议院投票

142名议员投票支持该法令，112人反对，另有4人弃权。政府将该文件的通过与信任投票挂钩，反对派代表在投票期间举着抗议标语牌。

执政党“意大利兄弟党”议会党团副领袖奥古斯塔·蒙塔鲁利表示，30%的限制旨在防止班级内出现隔离现象。她称，该法令还加强了意大利语教学。

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融合与其他变化

教育部长朱塞佩·瓦尔迪塔拉表示，这些措施将通过掌握意大利语和遵守共同规则促进“真正的融合”。他还称，该文件扩大了对残障学生的保护，提供更多教科书资金，并支持打击校园欺凌和网络欺凌。

反对派和出版商的批评

反对党民主党领袖埃莉·施莱因称该法令“糟糕”，并呼吁政府投资学校建筑和教职人员。议员伊雷内·曼齐表示，这一限制将按出身划分儿童，如果班级超过限额，还可能迫使他们转学。

该法令还将数字教科书的价格定为纸质教科书价格的一半。意大利出版商协会反对这一条款，称其给家庭带来的经济收益微乎其微，并可能危及出版业的就业岗位。

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