意大利国家队在米兰举行的欧洲国家联赛第五轮比赛中以3比1击败法国，并升至小组第一。法国队在没有基利安·姆巴佩和奥雷利安·楚阿梅尼的情况下出战，赛前曾领先意大利队3分。据Interia Sport报道，以下是比赛进程。

法国快速进球，主队作出回应

法国队在第9分钟便首开纪录。意大利国家队门将詹路易吉·多纳鲁马从本方球门发起进攻时出现失误，将球交给了米卡埃尔·奥利塞，后者抓住失误破门得分。

意大利队在第26分钟扳平比分：弗朗切斯科·埃斯波西托在禁区内发挥出色，将球送入球网。上半场以1比1结束，休息后两队均未对阵容作出调整。

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点球与意大利的决定性领先

第60分钟，埃斯波西托罚失点球。不过仅过了3分钟，意大利队便取得领先：达维德·弗拉泰西接费德里科·迪马尔科传入禁区的传球完成进攻。在主队打入第二球时，法国队主教练齐内丁·齐达内在场边对比赛进程作出了激烈反应。

第75分钟，弗朗切斯科·埃斯波西托罚进了又一粒点球。法国队门将迈克·迈尼昂未能扑出皮球，意大利国家队将优势保持至终场哨响。对于齐达内而言，这是他执教法国队后的首场失利，此前他在欧洲国家联赛的比赛中取得3胜1平。

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