意大利国家篮球队在主场进行的2027年FIBA篮球世界杯欧洲区预选赛第二轮J组比赛中，以86:72战胜土耳其队。据阿纳多卢通讯社报道，这场失利是土耳其队在本届预选赛中的首场失利。

首节过后领先者易主

比赛开局势均力敌：莫莫·迪乌夫为意大利高效得分，而马拉奇·弗林和富尔坎·科尔克马兹则为土耳其得分。第九分钟，奥努拉尔普·比蒂姆命中三分球，客队随后以20:13领先。

意大利队随即打出一波9:0的攻势，其中包括第一节末段的两记三分球，并以22:20领先结束该节。第二节开始时，土耳其再次以25:22取得领先，杜古什·厄兹德米罗格鲁发挥了重要作用。

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决定性的第三节

意大利利用对手的失误，在第16分钟凭借尼科·曼尼恩的得分将领先优势扩大到7分，以38:31领先。土耳其队在上半场末段成功重夺领先：伊吉特·奥南投篮命中后，比分变为41:40。不过，主队以44:41领先进入中场休息。

第三节，意大利以19:11压制土耳其，并在末节前以63:52领先。在最后10分钟，梅特坎·比尔森和科尔克马兹帮助将分差缩小至4分，但意大利队以四记三分球回应，并将比赛带向胜利。这是意大利在预选赛中的第六场总胜利，也是其在第二轮的首场胜利。

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