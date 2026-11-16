意大利计划为军舰研发自主垂直发射装置，能够发射用于打击陆上目标的巡航导弹。据Breaking Defense报道，该新系统将安装在FREMM EVO护卫舰和DDX级驱逐舰上。

新系统的要求

该项目被纳入意大利2026年至2028年多年期国防文件《Documento Programmatico Pluriennale》。文件指出，发射装置必须与Stratus LO导弹兼容。Stratus LO是一种用于打击陆上目标的低可探测性巡航导弹，MBDA正为法国、英国和意大利武装部队研发该导弹。

文件未说明发射装置的制造商。与此同时，意大利专业杂志《Rivista Italian Difesa》报道称，该系统可能采用模块化设计，配备8个用于储存和发射导弹的单元。

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Stratus LO导弹与新舰艇

MBDA将Stratus LO描述为一种超远程、高亚音速低可探测性导弹。该导弹拟用于纵深打击、反舰任务、摧毁敌方防空装备以及打击重要空中目标。

同一份国防计划还规定采购两艘FREMM EVO护卫舰。这些舰艇将由Orizzonte Sistemi Navali建造，该公司是Fincantieri与Leonardo的合资企业。11月初，两家公司宣布对该企业进行重组，预计将把护卫舰生产时间缩短18个月。Fincantieri首席执行官皮耶罗贝托·福利耶罗曾表示，目标是将FREMM级舰艇的交付周期从54个月缩短至36个月。

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