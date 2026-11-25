意大利官员表示，2026年该国用于国防和国内安全的资金相当于国内生产总值的2.8%。不过，这一指标并未在该国已公布的国防预算中被直接列出，Defense News报道称。

官员们表示，GDP的2.1%用于核心国防开支，另有0.7%用于国内安全。因此，罗马称其已履行在7月北约峰会上作出的中期承诺，朝着到2035年将支出提高至GDP的5%这一联盟目标迈进。

国防开支结构

北约GDP占比5%的目标分为3.5%的核心国防开支和1.5%的国内安全开支。在意大利2026年预算中，陆军、海军和空军的支出——投资、人员、运行和维护——可计算为236亿欧元。这比去年增加了11亿欧元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其中，来自国防部预算的投资和采购为93.3亿欧元。在加上企业部提供的采购资金后，总额超过120亿欧元。各个项目的支出总价值为127.7亿欧元。

北约计入的开支

常规国防预算为324亿欧元，其中包括宪兵准军事警察的开支及其他项目。综合国防预算还涵盖企业部的全部支出、海外军事任务的资金以及欧盟用于网络防御的资金，达到367.9亿欧元。

在加上养老金支出以及北约归类为国防支出的其他部门开支后，金额增至483.1亿欧元，即GDP的2.1%。据该媒体匿名政府消息人士称，剩余GDP的0.7%在国防预算之外用于边境管控、反恐、保护能源基础设施和危机准备。Defense News估计，这些开支约为161亿欧元。

关注我们在