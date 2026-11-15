意大利提议德国获得GCAP观察员地位——《日本时报》

意大利正式提议德国在全球作战航空计划（GCAP）中获得观察员地位。该计划是罗马、伦敦和东京共同推进的第六代战斗机研发项目。这一地位将成为即时信息交流机制，并成为柏林随后正式加入该计划的一步，《日本时报》报道。

意大利的立场

意大利国防部表示，该国一直表示愿意接纳德国加入GCAP。该部门强调，提出观察员地位并非旨在限制德国未来在该计划中的作用。

意大利国防部的声明是对《金融时报》一篇报道的回应。该报此前称，意大利据称拒绝了英国考虑德国加入的倡议，并坚持给予有限的观察员地位，不允许其参与飞机的设计和研发。

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预计德国将在3月作出决定

德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯本月初表示，他预计将在3月底前就该国可能加入GCAP作出决定。德国此前退出了与法国共同实施的未来空战系统（Future Combat Air System）项目。

英国国防部表示，关于其他国家可能加入的讨论将与GCAP伙伴共同进行。该计划预计在2030年代中期前让一款隐身第六代战斗机投入使用，尽管其已面临预算压力。

皮斯托里乌斯表示，GCAP的替代方案可能是空中客车与其他欧洲伙伴合作开展的独立项目，计划于2040年代初实施。

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