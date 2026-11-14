意大利在2026年为第六代战斗机项目GCAP安排了8.75亿欧元，同时削减了对新型坦克和战斗车辆的资金支持。据Defense News报道，相关数据载于意大利国防部提交议会批准的2026年国防预算中。

GCAP的资金较去年的6.25亿欧元有所增加，并大幅超过此前预算文件为2026年预测的2.75亿欧元。意大利计划在2027年为该项目支出6.96亿欧元。

GCAP战斗机项目

GCAP计划由意大利、英国和日本共同研制第六代战斗机。7月，参与国向工业联合体Edgewing授予了一份为期18个月、价值46亿英镑（即61亿美元）的研发合同，该联合体包括制造该飞机的公司。

该媒体还指出，据报道，德国在与法国共同研发FCAS战斗机的计划破裂后，正考虑加入GCAP。

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重型装备资金

预算文件规定，2026年将拨款1.77亿欧元，用于两个新型重型陆军车辆项目以及老旧意大利Ariete坦克的现代化升级。这低于去年的2.81亿欧元，也远低于此前预算文件为今年预测的4.25亿欧元。

意大利正与莱茵金属合作开展一项计划，根据一项价值230亿欧元的协议交付1050辆Lynx战斗车辆和272辆Panther坦克。7月，国防部长圭多·克罗塞托表示，该项目成本已削减18%。与此同时，新预算预计这三个项目的资金将在2027年增至8.72亿欧元。

意大利2026年在F-35战斗机项目上支出7.82亿欧元，该项目计划采购115架飞机——低于此前计划拨付的9.61亿欧元。Defense News对各项计划支出的统计为128亿欧元，比该媒体在汇总2025年预算中的项目时得出的125亿欧元高出3.07亿欧元。与此同时，该媒体没有看到新文件中列有国防总支出的部分。

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