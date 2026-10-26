据Interia报道，约3000吨货物在利比亚托布鲁克港卸载，意大利报纸《晚邮报》称其为俄罗斯军事装备。该媒体根据Vantor公司的卫星图像得出了这一结论。俄罗斯这一侵略国可能通过两艘商船将货物运往利比亚。

后勤装备

伦敦皇家联合军种研究所的利比亚分析人士贾拉勒·哈沙维告诉《晚邮报》，货物的大部分是后勤装备。据他称，俄罗斯正在供应用于修建防御工事以及在距现有四个基地数百公里外开展行动的设备。

这些设施位于哈夫塔尔部队控制的地区：沿海的班加西和苏尔特附近、该国中部的朱夫拉，以及利比亚西南部的布拉克沙提。

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在利比亚南部的活动

哈沙维认为，俄罗斯力图主要在该国南部活动——靠近尼日尔边境以及尼日尔与乍得边界交汇地区。这名分析人士认为，莫斯科希望在该地区扮演仲裁者的角色。

《晚邮报》写道，俄罗斯在利比亚加强存在可能使其对移民路线拥有更大的控制权。该报推测，这可能会让其利用移民实施破坏或挑衅；该报还称，俄罗斯正在扩大其在利比亚的活动，以从地中海方向 destabilize欧洲。

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