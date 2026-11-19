意大利公司Alpitronic计划投资3394万美元，在美国南卡罗来纳州福特米尔建设一家电动汽车快速充电站组装厂。该工厂计划于2027年2月投产，InsideEVs报道。

生产与就业岗位

新设施面积将为173,315平方英尺，约合1.61万平方米。该企业计划创造70个就业岗位。除组装设备外，该场地还将兼具测试实验室、维修中心、物流枢纽和仓库的功能。

Alpitronic的北美总部位于北卡罗来纳州夏洛特，全球总部位于意大利博尔扎诺。2024年，该公司在威斯康星州开设了其首个本地生产基地。

HYC400和HYC1000充电系统

福特米尔工厂将组装HYC400和HYC1000充电系统。HYC400型号无需单独的电源柜，即可向一辆已连接的电动汽车提供最高400千瓦的功率。Ionna和沃尔玛等使用此类充电设备。

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HYC1000系统由一个功率为1兆瓦的电源柜和最多四个充电终端组成。每个终端可向一辆电动汽车传输最高600千瓦的功率，并可配备两个接口。该系统可在车辆之间动态分配可用功率。

该公司表示，使用碳化硅组件可减少能量损失。根据Alpitronic的数据，此类模块的效率最高可达97.5%，并能使充电设备更加紧凑、更安静且发热更少。

为支付建筑改造费用，该公司还将获得约克县经济发展协调委员会提供的20万美元Set-Aside补助金。

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