在意大利，男子Lega Pallavolo Serie A、女子Lega Volley Femminile以及意大利排球联合会共同反对国际排球联合会FIVB就下一个奥运周期提出的新国际赛历方案。这些组织表示，改革可能对运动员的身心健康构成风险，并对排球运动的可持续发展产生负面影响。Interia Sport对此进行了报道。

FIVB提出哪些变化

拟议模式 предусматривает将国家队赛季分为两部分：夏季举行国家联赛，冬季举行世界锦标赛和洲际锦标赛。这种形式将意味着国内俱乐部联赛中断数周。

意大利组织认为，现行赛程的结构性问题在于留给国内赛事的时间有限，按其评估，国内赛事实际上只能安排在七个月内进行。他们认为，新提案并未解决这一问题，而只是重新分配国内和国际赛事之间的义务，这可能进一步加重整个体系的负担。

意方的三项担忧

联合声明列出了对该项目的三项主要质疑。第一，比赛数量增加、赛程更密集以及更多高负荷高峰期，可能缩短球员恢复时间。第二，意方认为，12月和1月的休赛期将削弱国内联赛的重要性，使其失去面向观众、赞助商、电视转播权和球迷的重要时期。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第三项担忧是，签署方认为，这项改革并未扩大举办国内锦标赛的空间，反而进一步限制了这一空间。声明作者强调：“没有俱乐部和运动员，就没有排球。”

意大利的立场不同于波兰方面的评估。波兰排球联合会主席塞巴斯蒂安·希维德尔斯基支持这些变化，同时对赛历的某些内容表示担忧，特别是世界俱乐部锦标赛的举办时间。波兰排球联赛也呼吁重新审视现行赛历。欧洲排球联合会CEV表示，2024年至2028年的国际赛历不足以促进这项运动的长期发展，需要进行修订。

FIVB主席法比奥·阿泽维多在评论这一讨论时为改革的基本原则辩护，并表示该联合会将提出一份更新后的方案，纳入对初始草案的意见。

关注我们在