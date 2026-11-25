意大利银行联合信贷（UniCredit）面向零售客户推出了一款与比特币走势挂钩的证书产品。该产品期限为六年，最高收益率限制为65%，并承诺在到期日返还最初投入的资金，CoinDesk报道。

证书条款

该证书追踪贝莱德的iShares Bitcoin ETP，但其持有人并不直接购买或持有比特币。最低投资金额为1,000欧元，可通过联合信贷的财务顾问购买该证书。

根据产品条款，1,000欧元的投资到期时可能增至1,650欧元，即使比特币在此期间涨幅更高也是如此。如果比特币价值下跌，联合信贷承诺在六年期限结束后返还初始金额。

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风险与期限

银行返还初始金额的承诺适用于持有该证书至到期的投资者。提前出售的投资者可能遭受损失。资金返还也取决于联合信贷履行其义务的能力。

该证书以欧元计价，并在慕尼黑证券交易所上市。该产品的认购将持续至12月18日，到期日定于2032年12月22日。该产品让意大利约800万名联合信贷客户能够通过银行投资产品获得比特币价格变化的敞口。

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