帮助将家族品牌发展为国际奢侈品集团的意大利珠宝商保罗·宝格丽去世，享年89岁。据Cyprus Mail报道，宝格丽家族发表的声明称其去世消息已获Bulgari公司确认；该公司现隶属于法国LVMH集团。

家族珠宝世家

保罗·宝格丽1937年出生于罗马。他是索蒂里奥斯·武尔加里斯的孙子。后者是一名来自伊庇鲁斯地区的希腊银匠，离开希腊后定居意大利，并于19世纪末创办了一项事业，后来发展成为Bulgari珠宝世家。该家族以意大利方式改变了姓氏的拼写。

宝格丽在学习法律后于1960年加入家族企业。他获得了业内领先宝石专家之一的声誉。他与兄弟尼古拉，后来又与侄子弗朗切斯科·特拉帕尼一道，帮助将这家罗马珠宝世家转变为国际奢侈品集团。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

BVLGARI品牌的发展

自1984年起，保罗·宝格丽担任公司董事长。在此期间，BVLGARI在名称中以古典拉丁字母V代替U，其业务从珠宝扩展至腕表、香水、配饰和酒店。公司还在世界主要城市开设门店，包括纽约、巴黎和日内瓦。

伊丽莎白·泰勒、理查德·伯顿、索菲娅·罗兰、奥黛丽·赫本、妮可·基德曼和安吉丽娜·朱莉都佩戴过Bulgari珠宝。尽管该品牌与奢华世界紧密相连，同事们仍记得宝格丽是一位内敛的人，他继续在罗马康多蒂街的历史悠久精品店为客户服务。据意大利媒体报道，他几乎直到生命最后时刻仍在创作珠宝设计草图。

2011年，宝格丽家族以约50亿美元的交易将公司控制权出售给LVMH，结束了逾一个世纪的家族控制。LVMH首席执行官伯纳德·阿尔诺表示，保罗·宝格丽在品牌成功中发挥了关键作用，保留了其意大利特色和罗马传承。

关注我们在