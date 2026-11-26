意大利银行UniCredit已申请在法兰克福召开德国商业银行的临时股东大会。其目的是提名自己的代表进入该行监事会，Tagesschau报道。

已获得必要批准

UniCredit表示，已从波兰金融监管机构获得入股德国商业银行所需的最后一项批准。据该媒体报道，欧盟委员会和美国联邦储备系统此前已同意收购德国商业银行。

临时股东大会的日期尚未确定。UniCredit首席执行官安德烈亚·奥尔切尔此前计划在2027年第一季度举行会议。若满足法律规定的条件，德国商业银行管理委员会必须审议该申请并召集会议。

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管理层可能发生变化

德国商业银行表示，如果奥尔切尔当选，可以向监事会成员提议由其担任监事会主席候选人。为此，他必须接受监管机构对其专业胜任能力和可靠性的审查。

新的监事会构成可能能够任命新的管理委员会，包括更换由贝蒂娜·奥尔洛普领导的银行管理层。此后，奥尔切尔计划实施一项战略，其中包括裁减约7000个工作岗位，并缩减德国商业银行的国际网络。

Tagesschau还指出，预计德国商业银行可能与Hypovereinsbank合并，后者是UniCredit位于慕尼黑的子公司。今年5月，UniCredit向所有德国商业银行股东提出换股要约，并获得了接近该德国银行50%股份的控制权。同意换股的股东最迟应于12月7日获得UniCredit股票。

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