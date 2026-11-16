意大利米兰一家法院已对Revolut Bank UAB实施司法管理。该银行注册于立陶宛，并通过当地分行在意大利开展业务。该决定将持续一年。正如Channel NewsAsia报道，法院指出，该银行的反洗钱控制系统存在“严重缺陷”。

4190万欧元交易

路透社查阅的一份39页裁决书称，防护措施不足，使24名正被调查或已因各类犯罪被定罪的人员能够在2021年至2026年间隐匿总额4190万欧元的资金流动。

法院称，其他信贷机构针对这24人提交了265份可疑交易报告，而Revolut Bank UAB一份也没有提交。米兰检察院和法院认为，该银行未建立适当的控制措施，以防止非法活动。

Revolut并非刑事调查的涉案对象。该监管仅涉及该银行在意大利的业务，预计不会影响对零售和企业客户的服务。

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整改计划

法院任命了两名拥有广泛监督和检查权力的司法管理人。他们必须在30天内提交初步报告，并在90天内提交对反洗钱系统的完整评估。

该银行必须执行一项包含15项内容的计划：在五天内任命一名内部联络人，并在60天内提交解决合规问题的计划。

法院的行动与意大利金融警察2024年对Revolut Digital Assets Europe进行的检查有关。该实体向欧洲用户提供加密货币服务。在2024年12月完成的一份报告中，警方表示，客户核查和数据保存规定遭到超过100万次违反，并有60起未报告可疑交易的情况。相关材料已移交意大利经济部，该部门负责行政处罚。

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