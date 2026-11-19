意大利网球选手弗拉维奥·科博利在意大利都灵举行的ATP年终总决赛中以6:7（6:8）、0:6负于美国选手弗朗西斯·蒂亚福，失去了晋级半决赛的机会。据ANSA English报道，这是这名意大利选手在小组赛阶段的第二场失利。

小组赛第二场失利

24岁的科博利目前世界排名第六，此前曾负于丹尼尔·梅德韦杰夫。在伊万·伦德尔组的最后一场比赛中，他将对阵西班牙选手卡洛斯·阿尔卡拉斯，后者已经锁定了四强席位。

赛后，科博利称这场失利是“我职业生涯中最悲伤的一场比赛”。他指出，在意大利比赛既是一种艰难的经历，也是梦想成真的体验；他还表示，为一直支持他的球迷感到遗憾。

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对比赛的评价

这名网球选手表示，他不认为压力是失利的主要原因。据他所说，球场的特点并没有给他带来太多帮助，而且在比赛前一天，他无法按照自己希望的方式训练。

科博利认为，自己在第一盘获得的机会比对手更多，理应赢下这一盘。在输掉抢七后，他无法解释接下来究竟发生了什么。在对阵阿尔卡拉斯的比赛中，这名意大利选手计划尽可能给这位他称为当前状态最佳的球员制造更多麻烦。

扬尼克·辛纳因膝伤未参加本届赛事。意大利选手西蒙尼·博莱利和安德烈亚·瓦瓦索里也输掉了第二场双打比赛，失去了晋级半决赛的机会。

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