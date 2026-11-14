在英国，ITV的一部纪录片显示，在东萨塞克斯郡克劳伯勒一处前军事基地安置寻求庇护者的过程中可能存在违规行为。正如《卫报》报道的那样，一名ITV记者曾以社会支持工作人员的身份卧底在那里工作，并在这座前军事训练营内部拍摄了素材。

据纪录片《Inside The Asylum Camp》的制作方称，该设施可能安置了四五名遭受过酷刑且不应被安置在那里的人员。去年5月，高等法院裁定，内政部一项要求酷刑幸存者与他人合住一间房的政策变更不合法。在克劳伯勒，寻求庇护者被安置在大型寝室中。

福利检查

这处前军事基地由Clearsprings Ready Homes公司管理。该公司的员工必须每月为居民进行两次全面的福利检查。不过，ITV称，隐藏拍摄的视频显示，工作人员承认他们没有提出所有规定的问题，并缩短了检查时间。

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员工还表示，每月应完成的1,000次检查出现了积压。视频中一名员工称，档案中针对特定寻求庇护者的担忧标记并不重要，而且据称之后再也没有人回头处理这些标记。记者问及，由于流于表面的检查，人们是否可能得不到适当支持时，该员工给予了肯定回答。

人权倡导者的反应

慈善机构Asylum Matters执行主任路易莎·卡尔维称，有关将酷刑幸存者安置在军营的报道令人震惊。她表示，政府必须紧急审查将此类营地用于安置寻求庇护者的做法。

内政部决定在克劳伯勒和埃塞克斯郡韦瑟斯菲尔德的前军事设施安置寻求庇护者，引发了当地居民的反对。与此同时，警方记录显示，这两处营地居民涉及的甚至轻微违法行为的数量都非常低。《卫报》已联系内政部和Clearsprings Ready Homes置评。

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