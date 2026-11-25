在刚果民主共和国东部的伊图里省，近十名受访妇女和少女中有六人表示，在埃博拉疫情暴发后，她们生活中的暴力或虐待开始出现或加剧。联合国儿童基金会的初步数据显示了这一情况，《日本时报》报道。

伊图里的调查

研究人员于8月28日至10月15日期间，在伊图里的五个卫生区调查了1062名15岁及以上的妇女和女孩。该监测由联合国儿童基金会、刚果妇女组织SOFEPADI以及圣路易斯华盛顿大学开展。

超过三分之一的受访者表示，对其行动、金钱或手机的控制有所加强，并称遭受了情感和心理暴力。妇女和女孩还报告了身体和性暴力。

联合国儿童基金会强调，这些结果并未确立埃博拉、疫情应对措施与暴力之间的直接因果关系。同时，这些结果表明，疫情造成的恐惧和日常生活受扰，可能加大了家庭内部的压力，而这些家庭此前已受到多年冲突、人口流离失所和不稳定局势的影响。

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限制措施带来的压力与援助不足

十名受访者中有七人表示，她们的家庭至少面临过一项防疫措施——隔离、检疫或接触者追踪。在报告出现新的或加剧的暴力的人中，十人中有九人将与埃博拉相关的压力和恐惧列为促成因素。

SOFEPADI在伊图里运营的八个妇女和女孩安全空间接待量几乎增长了三倍：从1月至3月的1183人次增至7月至9月的3548人次。近一半试图获得援助或支持的受访者未能如愿。

疫情进展

截至11月23日，该国已记录11,955例确诊埃博拉病例和5,867例死亡病例，病死率接近50%。疫情中心位于伊图里省和北基伍省。联合国儿童基金会表示，自疫情暴发以来，该组织及其合作伙伴已向这两个省超过3,300名遭受性别暴力的受害者提供援助，但保护妇女和儿童的项目存在76%的资金缺口。

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