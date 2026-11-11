以色列政府法律顾问加莉·巴哈拉夫-米亚拉将不会亲自参加法官在耶路撒冷针对总理本雅明·内塔尼亚胡刑事审判中提议的会谈。与此同时，她和国家检察官阿米特·艾斯曼仍愿意就可能达成协商解决方案进行直接谈判，《耶路撒冷邮报》报道。

向耶路撒冷地区法院转达巴哈拉夫-米亚拉立场的检察官耶胡迪特·蒂罗什表示，高级检方代表获授权代表该法律顾问，并定期向她通报庭审进展。她称，在已有检方团队的情况下，巴哈拉夫-米亚拉亲自出庭不符合以色列检察机关的工作程序。

辩方和法官的立场

内塔尼亚胡的律师阿米特·哈达德坚持认为，无论巴哈拉夫-米亚拉本人是否愿意，法官都可以传唤她。他提及国家检察官近期被传唤至最高法院，并指出内塔尼亚胡审判中提出的问题同样重要。

举行闭门讨论的倡议源于律师雅克·陈的请求。他代表共同被告、Bezeq前控股股东绍尔·埃洛维奇。法官奥德德·沙哈姆解释说，巴哈拉夫-米亚拉是最终对本案检方立场负责的官员。审判长里夫卡·弗里德曼-费尔德曼回应检察官对采取此举依据的反对意见时指出，本案审理中存在许多不同寻常的情况。

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达成协议的尝试

法官此前敦促检方重新考虑所谓4000号案件中的受贿指控，并提议通过调解寻求协商一致的解决方案。2023年6月，合议庭指出证明受贿罪构成要件存在困难，并建议考虑撤回该项指控。今年6月，法官重申了这一评估，但检方没有改变立场。

蒂罗什还表示，检方积极回应了以色列总统伊萨克·赫尔佐格提出的让各方进行谈判的倡议，但内塔尼亚胡没有作出回应。这一倡议与内塔尼亚胡尚未审议的赦免请求有关，并且与法官提出同巴哈拉夫-米亚拉交谈的建议无关。

该审判于2020年5月开始，涉及三起案件。内塔尼亚胡在全部三个事件中被控欺诈和背信，同时在4000号案件中被控受贿。他否认有任何不当行为。

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