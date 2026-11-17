英伟达总法律顾问蒂姆·泰特已同意于12月2日与美国国会众议院各委员会主席会面，进行一场有记录的闭门访谈。The Hill报道，谈话将涉及人工智能芯片出口管制。

三个委员会的要求

提出与泰特进行访谈请求的是众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特、中国问题委员会主席约翰·穆莱纳尔，以及情报委员会主席里克·克劳福德。他们在信中要求公司代表在周五晚间前作出回复，并警告称，如遭拒绝，他们可能发出传票。

议员们希望讨论人工智能芯片走私、英伟达产品可能被与美国敌对国家的军事机构使用，以及有关可能干预美国出口管制政策和调查的报道，其中包括与Megaspeed有关的调查。

英伟达发言人表示，公司期待于12月2日与委员会主席会面。一名了解谈判情况的消息人士称，英伟达此前曾提议让泰特于7月、10月和11月初就人工智能芯片转运、出口管制和Megaspeed问题在众议院外交事务委员会作证，但该委员会拒绝了。

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对Megaspeed的调查

Megaspeed是一家新加坡数据中心公司。美国商务部和司法部正在调查该公司是否遵守出口限制，此前有人担忧芯片可能被转运至中国。

《纽约时报》曾报道，泰特去年曾联系负责该案的探员，称商务部副部长杰夫·凯斯勒允许公司与他们联系。该报指出，不久后案件被移交给司法部。美国相关部门表示，在6月对Megaspeed进行检查后，司法部主导了刑事调查。

在已卸任英伟达首席执行官的黄仁勋承认与Megaspeed一名前高管存在关系后，Megaspeed受到了更多关注。该名前高管被怀疑为中国情报部门工作。黄仁勋也同意于12月1日在国会作证。

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