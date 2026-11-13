律师称性犯罪定罪者或可在爱沙尼亚学校工作——ERR News

在爱沙尼亚，《儿童保护法》中措辞不够明确，可能允许因性犯罪被定罪的人在学校或幼儿园担任形式上不涉及直接与儿童工作的职位。法律学者Kärt Pormeister作出了这一评估，ERR News报道。

对限制的不同解读

法律禁止因性犯罪、过失杀人或故意杀人被定罪的人员从事与儿童有关的工作。雇主必须每年在犯罪记录登记册中核查员工信息，但该文件并未列出具体职位或机构。

Pormeister认为，该条款禁止的是在履行职业职责时涉及与儿童直接接触的工作。因此，她认为，因性犯罪被定罪的人可能可以在学校或幼儿园担任例如清洁工的职位。这位法律学者指出，这类工作不需要与儿童直接互动，尽管可能会与他们偶然接触。

爱沙尼亚司法部和社会事务部不同意这一解读。司法部发展和刑事统计部门负责人Anna-Liisa Uisk表示，雇主必须在每个个案中评估员工是否会与儿童接触。她说，直接接触也包括与儿童当面相遇的可能性。

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拟议修正案

社会事务部儿童保护政策负责人Helen Meumers认为，现行法律已足够明确，尽管其中没有列出职位、机构或服务清单。

司法部已提交对《儿童保护法》和《犯罪记录登记法》的修正案。修正案规定，对员工信息进行自动每月核查而非年度核查；在员工失去与儿童工作的资格时通知社会保险委员会；以及展示因性犯罪而被禁止与儿童工作的人员照片，前提是这些犯罪涉及与未成年人发生身体接触。

检察院支持修正案的构想，但质疑照片是否会提高安全性。检察院指出，使用伪造身份识别码的人不太可能通过这种方式被发现。检察院还强调，需要投资心理健康服务、咨询、治疗以及专业人员培训。

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