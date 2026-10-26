10月26日，澳大利亚悉尼西悉尼国际机场的首个国际航班起飞。一架新西兰航空飞机于上午从奥克兰抵达，随后返程起飞，开通了奥克兰与悉尼西部郊区之间每周三班的航线，Channel NewsAsia报道。

半个多世纪以来首个大型新航空枢纽

经过四十多年的规划，西悉尼国际机场成为该市主要机场金斯福德-史密斯机场的首个替代选择。这座新机场拥有一条跑道，是澳大利亚50多年来启用的首个大型航空枢纽。

该机场的国内航班于前一天，即10月25日开始运营，货运业务则于7月启动。目前，主要的国内承运商是廉价航空公司捷星航空，其航线通往黄金海岸、墨尔本和布里斯班。

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全天候运营与新航线

与金斯福德-史密斯机场不同，新机场未对客运航班设置夜间限制。西悉尼国际机场首席执行官西蒙·希基表示，全天候运营将为航空公司提供更多灵活性，以连接全球枢纽，也将为旅客提供更多出行选择。

该机场建设耗资53亿澳元，即37亿美元，未计入周边交通基础设施。可驾车前往机场，但直达铁路连接预计至少要到2027年12月才会开通。

机场表示，计划于2027年1月开通越捷航空国际航线、2027年3月开通斐济航空国际航线，并于2027年12月开通卡塔尔航空国际航线。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯称机场启用是该国“精彩的新篇章”，并指出它应有助于在悉尼西部创造就业机会和吸引投资。

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