以色列将于12月1日开始接受在被占领的东耶路撒冷以东E1定居点项目建设2167套住房的申请。申请将受理至12月28日，阿纳多卢通讯社报道，并援引以色列人权组织Ir Amim、Bimkom和Peace Now的消息。这些组织称该定居点项目非法。

E1地区房屋拆除

这些组织报告称，位于项目区域内的一个巴勒斯坦贝都因社区的房屋被拆除。它们还表示，11月3日当地发布了额外的拆除令。

人权倡导者表示，在开放申请之前，建设准备工作已经在进行。他们称，招标时间表表明，总理本雅明·内塔尼亚胡领导的政府意图在其执政期间推进该项目。

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另一项招标和向总检察长提出的请求

E1地区另外1234套住房的单独招标在10月27日选举前不久结束。根据总检察长的指示，已提交申请的审议被推迟至11月19日，以防止这些申请被用于竞选活动。

周一，Ir Amim、Bimkom和Peace Now请求总检察长将此次审议推迟至新政府就职后。上述组织警告称，在申请得到审议并签署合同后，叫停建设将困难得多。

人权倡导者评估认为，实施E1项目可能使被占领的东耶路撒冷与其以东的巴勒斯坦社区分隔开来，并破坏约旦河西岸北部与南部之间的领土连通性。该项目也引发广泛的国际反对：各国政府警告称，它危及建立一个可行的巴勒斯坦国的前景。

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