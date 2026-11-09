以色列驱逐14名来自约旦河西岸的活动人士——Dawn

以色列驱逐了14名外国活动人士，他们在以色列占领的约旦河西岸拉马拉附近被拘留。他们来自美国、加拿大、意大利和德国，前来在一年一度的橄榄采收期间陪同巴勒斯坦农民。Dawn报道称。

在拉马拉附近被拘留

据Human Rights Defenders Fund称，这些活动人士周五在与定居者发生冲突后被拘留。该组织国际倡导事务负责人沙罗娜·魏斯表示，当活动人士在巴勒斯坦农民的土地上陪同他们时，定居者来到现场并开始袭击他们。

以色列当局称，这14名外国人持旅游签证在该国停留。按其说法，他们因违反签证规定和扰乱公共秩序而被安全部队拘留，随后遭到驱逐。以色列警方还报告称拘留了3名巴勒斯坦人。

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记者获释

另据报道，以色列当局周日未提出指控便释放了阿拉伯裔以色列记者阿贝德·阿布·谢哈德，他此前被拘押了5天。根据一个人权组织的说法，此次拘留与他在卡塔尔对阿兹米·比沙拉进行的一次采访有关。比沙拉曾任议员，也是阿拉伯左翼激进政党Balad的创始人。

在法庭听证会上，阿布·谢哈德被指控与外国代理人接触。

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