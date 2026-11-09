以色列允许美国在加沙地带部署一支约250名外国军人组成的国际部队初始分队。据《耶路撒冷邮报》援引Walla和安全领域消息人士报道，过去两周，在加沙地带边境附近有人看到外国军官在美军人员陪同下出现。

候选派遣国

印度尼西亚、摩洛哥、哈萨克斯坦、科索沃、乌干达和阿尔巴尼亚已表示愿意参与组建这支部队。哈萨克斯坦提出提供医疗和后勤援助，科索沃则提出在安全行动和警务工作中提供支持。

据该报报道，部队的组建被推迟，尤其是因为土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安正寻求让土耳其参与在加沙的行动。以色列官员和国防部门代表反对此举，理由是安卡拉对以色列的政策、埃尔多安的言论，以及哈马斯总部设在土耳其。

以色列方面评估认为，位于土耳其的哈马斯总部指挥了两周多前发生在希伯伦附近的一起袭击，造成两名以色列国防军士兵死亡。这一说法被作为以色列方面的评估呈现。

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美国基地和拉法项目

与此同时，美军正在向加沙边境附近的一处特殊基地运送装备，该基地位于以色列国防军加沙师南部旅的责任区内。运往该基地的装备包括卡车、用于在复杂地形中行驶的装甲车辆、医疗后送运输工具以及配备机枪的装甲车辆。

该设施此前是以色列国防军的一处基地，之后被移交给美国。当地安装了警卫塔、监控和照明系统，并升级了周界围栏；该基地由武装美军人员全天候守卫。

与此同时，为计划在拉法部分废墟上建设一座城市而进行的工程作业仍在继续。该项目 предусматривает在经过严格安全审查并获得以色列当局批准后，重新安置数万名巴勒斯坦人。预计初始国际分队将守卫新城市周边地区。该项目的实施时间表尚未确定。

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