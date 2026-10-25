以色列和希腊本周在地中海举行了联合海军演习。据援引Walla报道称，演习期间，海上部队演练了多种作战场景，包括发现和消除海上威胁，以及用导弹火力打击敌方舰船，《耶路撒冷邮报》报道。

舰队指挥官参加演习

以色列海军的导弹艇以及希腊舰队多个单位的舰艇参加了演习。演习由以色列海军司令、海军中将埃亚尔·哈雷尔与其希腊同行、海军中将季米特里奥斯-埃莱夫塞里奥斯·卡塔拉斯率领。希腊国防总参谋长季米特里奥斯·胡皮斯将军也参加了演习。

海上部队演练了联合机动、形成统一的海上作战态势图，以及在防御和进攻场景下协调行动。

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地中海合作

以色列国防军称，此次演习是发展两国海军合作的重要一步。演习的目标是提高联合战备水平、应对新出现的威胁，以及维护在地中海的行动和航行自由。

演习举行之际，希腊和土耳其在地中海东部长期存在竞争，其中包括围绕海上边界和领土权利的争端。以色列军方没有表示这些演习是向土耳其传递信息。

2025年12月，以色列、希腊和塞浦路斯签署了2026年三边军事合作计划，该计划规定举行联合演习、培训项目、工作组会议以及战略军事对话。

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