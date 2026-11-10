以色列能源部向美国公司Murphy Oil和以色列Ratio Energies发放了六张海上天然气勘探许可证，许可区域位于G区，距离利维坦气田西南方向约25公里。据OilPrice报道，许可区域覆盖约1700平方公里海床。

总部位于休斯敦的Murphy Oil将担任该项目的运营商。两家公司将各持有许可证50%的权益。这是Murphy Oil在东地中海的首个项目；继运营利维坦和塔马尔气田的Chevron之后，该公司将成为以色列水域第二家美国运营商。

取代Eni

Murphy Oil将取代意大利公司Eni。2023年10月，Eni与Ratio Energies以及由韩国公司所有的Dana Petroleum共同赢得了G区招标。在加沙战争开始后，Eni推迟接受该许可证，随后以重新分配投资为由退出项目。以色列财经报纸Globes也报道称，政治压力可能影响了这一决定。

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新合作伙伴有36个月时间钻探一口勘探井。Ratio Energies还持有利维坦气田15%的权益，该气田根据一份价值350亿美元的出口合同向埃及供应天然气。

生产中断

据OilPrice称，在不到一年时间里，以色列两次停止海上气田的生产。利维坦在2月底美国和以色列袭击伊朗后停产32天，并且在2025年6月的冲突期间也曾停产。

以色列能源部长埃利·科恩表示，天然气增强了该国的经济和外交地位。以色列第五轮海上许可证申请接收工作将于2027年1月27日结束。

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