巴勒斯坦殖民化与抵抗隔离墙委员会表示，以色列当局发布了一项军事命令，临时征用位于巴勒斯坦被占领约旦河西岸、拉马拉西北部的26.473杜纳姆巴勒斯坦土地。据阿纳多卢通讯社报道，该命令的日期为10月28日。

涉及的地块位于代尔尼扎姆、乌姆萨菲和阿塔拉。文件指出，这些土地将被置于以色列军方控制之下，用于以色列所界定的军事目的。

阿特雷特—内韦楚夫路线

该委员会表示，这片土地拟用于一条名为阿特雷特—内韦楚夫紧急走廊的路线。该路线旨在连接该地区的以色列定居点设施。

委员会还表示，该路线可能加强阿特雷特和哈拉米什附近的定居点与前哨站之间的联系；哈拉米什也被称为内韦楚夫。委员会评估认为，这还可能进一步限制巴勒斯坦土地所有者进入邻近地块。

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命令有效期

该命令将持续有效至2028年底，并将赋予以色列军方对文件所附地图上标示路线的独占占有权。在26.473杜纳姆土地中，以色列当局将5.891杜纳姆，即约22.3%，归类为国有土地。另外20.582杜纳姆不具有这一地位。

委员会强调，该文件规定的是对土地的临时征用和占有，而不是正式转移所有权。委员会警告称，将这些地块用于定居点基础设施，引发了对以色列扩大该地区控制的担忧。

联合国认为，包括东耶路撒冷在内的约旦河西岸以色列定居点违反国际法。联合国安理会第2334号决议指出，这些定居点不具有法律效力；国际法院在2024年7月的一项咨询意见中称，对巴勒斯坦领土的占领是非法的，并呼吁从约旦河西岸和东耶路撒冷撤离定居点。

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