在加沙城，6岁的玛萨·亚辛可能无法获得新的3D打印烧伤治疗面罩，因为无国界医生组织（MSF）表示无法进口所需塑料。据《日本时报》报道，消息援引路透社。

这名女孩的脸部、头部和颈部被烧伤，此前其家人的帐篷7月因附近一个用于烹饪的燃气罐爆炸而起火。透明塑料面罩有助于减轻肿胀并控制疤痕形成，但玛萨很快就会长大，不再适合目前的面罩。

材料库存已耗尽

在加沙城的一家无国界医生诊所，组织称这是加沙地带唯一能够制作此类面罩的诊所，专家正尝试为这名儿童调整现有面罩。同时，无国界医生法国分部驻加沙物理治疗负责人穆罕默德·卡特拉维表示，塑料片材和3D打印丝材的库存已经耗尽。

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他说，共有70名患者正在接受面部烧伤治疗，其中包括50名儿童，20人急需面罩。若没有此类治疗，疤痕可能会影响说话、进食和饮水、视力以及面部活动。

围绕工作人员的争议

无国界医生表示，自2月底以来，以色列禁止该组织的国际工作人员在加沙工作，也不允许其进口任何物资。该组织称，此事发生在其拒绝提供加沙地带所有当地工作人员姓名之后。无国界医生以工作人员缺乏安全保障为由解释这一决定，并指出数百名医务人员在战争期间丧生。

负责协调加沙援助的以色列军事机构COGAT证实，因无国界医生未满足要求，包括提供工作人员名单的要求，对其实施了进口限制。该机构表示，这些数据是防止恐怖组织利用人道主义援助所必需的。COGAT还称，其已批准超过2.4万吨医疗物资进入加沙，而其他满足要求的人道主义组织则在不受限制的情况下开展工作。

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