巴勒斯坦反隔离墙和定居点委员会表示，以色列当局计划在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸9488杜纳姆土地上发放临时牲畜放牧许可，阿纳多卢通讯社报道。

萨尔菲特和杰宁的地块

该委员会称，11月1日发布的两份通知规定，将在9488杜纳姆、约949公顷土地上发放放牧许可。以色列将这些土地归类为国有土地。

这些地块位于萨尔菲特省的阿尔扎维亚、拉法特和代尔巴卢特，以及杰宁省的阿拉巴、卡夫尔拉伊和亚巴德。

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巴勒斯坦委员会的声明

该委员会表示，利用国有土地地位发放放牧许可，可能扩大非法以色列定居点对巴勒斯坦村庄之间开放区域的影响。该委员会认为，其后果可能超出牲畜放牧地点，波及相邻牧场和牧民使用的路线，从而加大对巴勒斯坦农民和畜牧社区的压力。

委员会称，2025年，以色列当局发布了七项类似的军事命令，涉及16733杜纳姆被以色列归类为国有土地的巴勒斯坦土地。过去三年，该委员会记录到在被占领的约旦河西岸建立了211个非法定居点前哨，其中大多数据其数据用于牲畜放牧。

根据巴勒斯坦官方数据，在包括东耶路撒冷在内的被占领约旦河西岸，约有75万名以色列定居者居住在194个非法定居点和400个前哨中。

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