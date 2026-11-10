以色列国防部正在推进一项加强东部边境的计划，其中包括约旦河谷地区。该倡议的核心内容将是在与约旦的边境沿线建设一条长约500公里的新屏障，其初步成本估计为55亿以色列谢克尔。

据《耶路撒冷邮报》援引Walla报道，该计划由国防部东部地区管理局协调，负责人为预备役准将莫迪凯·贝尼塔。该倡议是在吸取10月7日袭击事件教训的基础上制定的，当地居民和社区被视为国防的一部分。

屏障与90号公路

在埃兰·奥菲尔少将领导下，国防部边境地区管理局已经建成了最初数十公里的屏障。根据该部门的设想，这一设施应防止恐怖分子渗透以及武器和毒品走私。与此同时，工程工作仍在继续，包括清理旧雷区，以扩展屏障并为基础设施准备区域。

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官员们还在研究将屏障路线向东移近约旦河的可能性。这一方案估计耗资约20亿谢克尔；它可能使90号公路得以扩建，并发展农业用地和基础设施。交通部已拨款3500万谢克尔，用于规划将90号公路改造为多车道干线。

民用项目

与此同时，国防部正在推进东部地区约40个定居点设施和民用存在点。其中包括军前预备学院、国家服务年项目和青年领导力团体。该计划还 предусматривает建立新的社区，包括约旦河谷的农业莫沙夫巴特龙，以及修复和扩建历史定居点设施。

该倡议涵盖供水、电网和交通的发展，为当地快速反应小组配备装备并提供培训，建立紧急情况指挥中心，以及与新成立、负责东部地区的第96师协调。贝尼塔表示，该计划还包括为人工智能产业发展数据处理中心和可再生能源设施。有关部门力争在十年内将以色列东部边境沿线的人口增加一倍，目前当地居住着略多于2万人。

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