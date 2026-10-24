以色列在约旦河西岸展开多日行动——《日本时报》

两名武装巴勒斯坦人杀害两名以色列士兵后，以色列军方在被占领的约旦河西岸巴勒斯坦领土的希伯伦地区展开行动。根据以色列军方和国内安全机构辛贝特的声明，此次行动将持续数日，包括搜查、讯问嫌疑人以及拆除建筑物。《日本时报》对此进行了报道。

希伯伦地区的搜查

以色列安全部队表示，他们正在搜查并拆除据其掌握的信息袭击者来自的地区的“恐怖主义基础设施”。他们还称，正在拆除被其认定为非法且可能构成安全威胁的建筑物。据其说法，反恐行动正在数十个地点展开。

枪击事件发生在法尔什·哈瓦检查站。一名目击事件的希伯伦摄影师表示，两名携带手枪和自动步枪的巴勒斯坦人向士兵开火。以色列部队随后击毙了袭击者。

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政治人士的声明和联合国的反应

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，军方阻止了一场可能的大规模袭击，并下令在约旦河西岸实施限制措施。在访问希伯伦期间，他表示，他正与国防部长以色列·卡茨一道考虑开展规模大得多的行动的可能性。据他称，该行动可能包括疏散袭击者来自的街区的居民、搜查住宅，以及摧毁以色列认为与武装人员有关的基础设施。

哈马斯没有宣称对袭击负责，但称其为“英雄行动”，并呼吁支持者发动新的袭击。以色列人权组织B'Tselem呼吁对以色列施加国际压力，称存在集体惩罚以及可能构成战争罪的行为的风险。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通过发言人对影响巴勒斯坦人生计的以色列限制措施表示关切，并呼吁各方停止暴力。

根据基于巴勒斯坦卫生部数据的统计，自2023年10月加沙战争开始以来，以色列军方和定居者已在约旦河西岸杀害1117名巴勒斯坦人。根据以色列数据，在此期间，至少51名以色列人在巴勒斯坦袭击中或以色列军事行动期间死亡，其中包括平民和安全人员。

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