由于担忧叙利亚南部苏韦达省德鲁兹人口可能遭到新的袭击，以色列加强了其空军在当地的活动。《耶路撒冷邮报》报道称，消息援引以色列安全机构的一名消息人士。

该消息人士表示，以色列全天候关注叙利亚局势，无意削弱其支持德鲁兹人的政策。该消息人士称，这涉及防范可能发生的大规模杀戮或绑架，这些行为可能由代表叙利亚政权行事的人员实施，包括与叙利亚安全部门协调的贝都因团体，或由政权代表直接实施。

对大马士革的警告

消息人士指出，以色列航空力量活动的加强应向大马士革发出信号，即耶路撒冷不会允许其德鲁兹盟友受到伤害。与此同时，与政权有关联的叙利亚媒体指责以色列向在苏韦达省以“国民卫队”名义活动的德鲁兹武装提供武器、弹药、资金和情报。

叙利亚报道还声称，部分此类装备据称通过空投投送。这些信息是与叙利亚政权有关联的媒体的说法。

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对苏韦达的控制

大马士革向耶路撒冷表示，其行动旨在确立对叙利亚全境的主权，而非针对平民。与此同时，德鲁兹国民卫队成员反对将其部队置于叙利亚军队指挥之下，而政权将此视为对该国领土完整的威胁。

消息人士称，贝都因团体与德鲁兹人之间存在长期土地争端。其中一些团体可能在未与安全机构协调的情况下行动，而另一些团体据这些消息称曾试图袭击德鲁兹社区、切断补给路线并破坏供水和电力基础设施。

据包括半岛电视台在内的叙利亚消息人士报道，在过去一周，以色列空军在德拉和苏韦达地区上空保持了加强的存在。根据他们的信息，为此动用了武装直升机、战斗机和遥控飞行器。

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